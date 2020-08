Moto su sagrato Duomo Vercelli per funerali biker

(ANSA) - VERCELLI, 03 AGO - Decine di motociclisti, in sella alle loro due ruote, hanno dato questa mattina l'ultimo saluto ad Angelo Santarella, il bikers di 32 anni morto in un incidente stradale domenica scorsa a Cereseto (Alessandria), lungo la provinciale 457 in direzione Casale.

Tantissimi amici, appassionati di motori e cittadini vercellesi si sono radunati sul sagrato del Duomo per i funerali del 32enne; Santarella era presidente del gruppo di bikers 'Wher Celt', formato da tanti amanti delle due ruote e di motoraduni.

Dopo la funzione e dopo l'ultimo omaggio con il rombo dei motori, il corteo ha attraversato tutta la città, scortato dalla polizia municipale, per dirigersi nella club house di San Germano, sede dell'associazione. (ANSA).