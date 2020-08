Asti, Sebastiano Salvo si insedia come questore

(ANSA) - ASTI, 01 AGO - Al suo primo incarico da questore, dopo trent'anni di carriera in polizia, Sebastiano Salvo si è insediato ad Asti. "Metterò tutto il mio impegno, che per me significa mettere la questura nelle migliori condizioni di operare nell'interesse della collettività, facendo rete con le altre istituzioni, enti e associazioni locali, in primis con le altre forze di polizia. Coordinarsi per evitare sprechi è fondamentale, non siamo molti e la razionalizzazione è strategica", sono le parole con cui il neo questore si è presentato ai giornalisti.

Salvo, genovese di 57 anni, è entrato in polizia nel 1990.

Dopo i primi anni alla questura di Genova, è stato direttore Prima zona Polizia di frontiera aerea, marittima e terrestre del Nord Ovest. "Visiterò il territorio, i 118 Comuni dell'Astigiano, anche i più piccoli - promette -. Asti è una provincia tutto sommato tranquilla, anche se scendendo nella quotidianità mi rendo conto che al di là dei grandi fatti ci sono le piccole cose che rendono difficili la vita: disagio sociali, criminalità e ci sono diverse attività in atto persino su fenomeni macrocriminali". (ANSA).