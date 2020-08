Al via sierologici per 800 vigili del fuoco

(ANSA) - TORINO, 01 AGO - Test sierologici anti Covid 19 per il personale permanente, volontario e amministrativo dei vigili del fuoco di Torino, Asti e Verbania. Il protocollo operativo sottoscritto tra la Direzione Regionale dei vigili, la Regione Piemonte e l'Asl del capoluogo piemontese prevede che siano 800 ad aderire volontariamente allo screening. Come da disposizione, in caso di positività, la persona asintomatica verrà sottoposta a tampone e posta in isolamento fiduciario, fino a nuovi test.

(ANSA).