Raccontiamo Pragelato è successo, via incontri nelle borgate

Inserita in questa stagione estiva, l'iniziativa, spiega Borra, "sta riscuotendo consensi sia dal parte dei residenti del comune e anche, e soprattutto, dai turisti. Un racconto semplice ma profondo delle tradizioni e della cultura di questo territorio da parte di uomini e donne che sono stati protagonisti nel passato e che adesso trasmettono le loro esperienze e il loro vissuto concreto".

I primi due appuntamenti si sono svolti a Viallardamond e La Ruà. Nelle prossime settimane le iniziative di 'Raccontiamo Pragelato' sono previste nelle altre borgate del territorio.

