AntePrima, il tour della Nuova 500 'la Prima'

(ANSA) - TORINO, 23 LUG - E' partito ufficialmente AntePrima: il tour che svela l'attesa Nuova 500 "la Prima" in una serie di eventi a porte chiuse nei concessionari Fiat di tutta Italia. Dopo il debutto di martedì 14 luglio in contemporanea a Torino al Mirafiori Motor Village - primo flagship store Fca - e a Piacenza nella concessionaria Programma Auto, a luglio, agosto e settembre ci saranno 50 anteprime a porte chiuse nei principali concessionari d'Italia per conoscere la Nuova 500 "la Prima".

Una giornata per ogni tappa con allestimento e disallestimento in tempo reale per incastonare la Nuova 500 in un contesto dedicato, ispirato ai valori di sostenibilità, efficienza, design e innovazione.

Sono passati 63 anni dal lontano 4 luglio 1957 quando Fiat presentò al mondo la 500 diventata un vero fenomeno di costume, ambasciatore del made in Italy nel mondo. La Nuova 500 incarna la terza generazione "di un'icona proiettata verso il futuro".

