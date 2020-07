Torino, arriva l'app Nibol per lo smrtworking

(ANSA) - TORINO, 22 LUG - Un'app che mette in rete bar e caffetterie che hanno postazioni di lavoro sanificate per chi fa smartworking. L'ha creata la startup Nibol, che è partita da Milano dove ha affittato 18 locali e ora sbarca a Torino.

Nibol permette di prenotare un hot desk in modo facile.

Grazie alla geolocalizzazione, l'app mette in evidenza i locali Nibol più vicini all'utente. Sulle pagine dei diversi locali, sono visibili i dettagli delle singole postazioni - dalle prese elettriche all'aria condizionata - e le recensioni lasciate dagli altri clienti su voci quali comodità e tranquillità della location, ma anche qualità del cibo e bevande.

"Il mondo del lavoro è stato stravolto negli ultimi mesi. Un cambiamento repentino che non ha fatto altro che consolidare la pratica dello smartworking, se si pensa che già nel 2019 la crescita degli smartworker è stata del 20% rispetto al 2018 - spiega Riccardo Suardi, fondatore di Nibol -. In questo contesto, il nostro obiettivo è semplice: offrire un posto comodo ed economico dove lavorare, avendo anche la possibilità di trovare altre persone che fanno parte della community di Nibol". (ANSA).