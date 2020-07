Confcommercio, fissare inizio saldi in Piemonte 25 luglio

(ANSA) - TORINO, 21 LUG - "Irrituale la decisione della Conferenza Stato Regioni di anticipare la data dei saldi estivi, dando facoltà alle Regioni di anticipare la data del primo agosto; chiediamo che in Piemonte l'avvio delle vendite di fine stagione sia definitivamente fissato per sabato 25 luglio e non in data infrasettimanale, affinché le imprese del settore siano messe nelle migliori condizioni per favorire quel clima di attesa positiva generato dall'effetto saldo". E' la richiesta della presidente di Confcommercio Piemonte, Maria Luisa Coppa che, in una lettera all'assessore regionale al Commercio, Vittoria Poggio, esprime "stupore per un modus operandi alquanto irrituale con ricadute pesanti sull'operatività delle aziende del settore Moda e Abbigliamento." "Quasi tutte le aziende del settore erano pronte per la partenza dei saldi al primo agosto- sottolinea Coppa - a fronte di tale improvviso cambiamento chiediamo alla Regione che l'inizio dei saldi sia fissato per sabato 25 luglio, in modo da lasciare ancora qualche giorno alle imprese del settore per la comunicazione alla clientela, la scelta dei prodotti da mettere in saldo e gli sconti. Inoltre, nonostante il continuo bombardamento dei consumatori con offerte promozionali e sottocosto, ritengo fondamentale di cercare di mantenere quel clima di 'attesa' generato, a fine stagione dall'effetto saldo".

(ANSA).