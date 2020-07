Chef Sforza del ristorante Opera ai Weekend del Gusto

(ANSA) - TORINO, 20 LUG - Domenica 19 luglio alle 12, a Villa Terzaghi a Robecco sul Naviglio, in provincia di Milano, in occasione dell'iniziativa organizzata dall'associazione Maestro Martino 'I Weekend del Gusto', lo chef Stefano Sforza del ristorante Opera Ingegno e Creatività di Torino sarà protagonista di uno showcooking con uno dei piatti che serve attualmente al ristorante, il Risotto, alici, finocchietto, bottarga. La kermesse, organizzata in 4 tappe - fino al 6 settembre - nella villa settecentesca con un'area verde di diecimila metri quadri all'interno del Parco del Ticino, sarà un format di socialità sicura che prenderà il via nello stesso luogo che da settembre ospiterà il ristorante didattico dell'associazione. Nel viaggio enogastronomico firmato Carlo Cracco e organizzato in collaborazione con San Pellegrino Young Chef gli ospiti potranno assaggiare le pizze gourmet, una ricercata selezione di birre e bevande e assistere agli showcooking degli chef. Uno di questi ultimi sarà proprio quello dell'executive chef del ristorante di alta cucina in zona Porta Susa a Torino che ha da poco compiuto un anno. (ANSA).