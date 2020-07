Unione industriale Torino,Angelo Cappetti direttore generale

(ANSA) - TORINO, 18 LUG - Dopo oltre quarant'anni di servizio, dei quali tredici come Direttore Generale dell'Unione Industriale di Torino, Giuseppe Gherzi lascia il suo incarico per quiescenza, continuando, di intesa con la presidenza, ad assicurare la sua collaborazione su alcuni progetti strategici quale, ad esempio, il Manufacturing Tec-nology Competence Center. Come segno di continuità e di apprezzamento per il lavoro svolto all'interno dell'Associazione negli ultimi sei anni, su proposta del presidente Giorgio Marsiaj, il Consiglio di Presidenza ha deliberato di affidare ad Angelo Cappetti la direzione generale dell'Unione Industriale di Torino.

Cappetti, 58 anni, è l'attuale amministratore delegato dell'Amma, l'associazione Aziende Meccaniche Meccatroniche Associate, di cui Marsiaj è il presidente uscente. Laureato in Giurisprudenza, tra i numerosi incarichi ricoperti è stato vicedirettore generale dell'Editrice La Stampa e Consigliere di Amministrazione e membro del Comitato Esecutivo dell'ANSA, presidente e amministratore delegato di Bmi SpA e Nexta SrL, controllate da Itedi SpA e da Editrice la Stampa SpA. Assumerà il nuovo incarico in Unione Industriale il prossimo primo ottobre.

Marsiaj, a nome del consiglio di presidenza e di tutti gli Associati, ha ringraziato Gherzi per l'ottimo lavoro svolto e il grande contributo reso all'intero del sistema associativo in questi anni. (ANSA).