Pioli esalta Ibra, il più forte a livello mentale

(ANSA) - MILANO, 06 LUG - Fra i giocatori allenati da Stefano Pioli, Zlanat Ibrahimovic "è il più forte dal punto di vista mentale e della presenza in campo: lo avvertono i nostri avversari e soprattutto i suoi compagni", ha sottolineato l'allenatore del Milan, alla vigilia della sfida con la Juventus.

"La condizione di Zlatan può migliorare solo attraverso le partite. Saranno le partite a dirmi se il minutaggio può salire.

Mi auguro che possa salire il minutaggio e anche il suo livello di prestazione", ha spiegato Pioli, aggiungendo che "saranno decisivi" l'allenamento di oggi pomeriggio e quello di domani mattina per sciogliere i dubbi su Hakan Calhanoglu: "Ha avuto una contrattura al polpaccio per un trauma, mi auguro possa essere disponibile". (ANSA).