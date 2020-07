Sicurezza: movida a Novara, un arresto durante controlli Ps

(ANSA) - TORINO, 04 LUG - Un arresto, novanta persone controllate, una ragazza soccorsa. E' il bilancio degli interventi svolti la notte scorsa dalle forze dell'ordine a Novara nelle ore della movida. Il servizio è stato coordinato dalla questura e ha visto l'impegno di pattuglie della polizia (comprese quelle del reparto prevenzione crimine da Torino), dei carabinieri, della guardia di finanza, della polizia locale e dell'esercito.

L'arrestato è un venticinquenne colto in flagranza mentre spacciava hashish, marijuana e cocaina nella zona della stazione.

In piazza Duomo è stata trovata una ragazza minorenne quasi priva di sensi in evidente stato di ubriachezza. La polizia di Stato ha avvertito il 118. Sono in corso gli accertamenti per ricondurre le condizioni della giovane alla somministrazione di bevande alcoliche a minori effettuata da bar del centro. (ANSA).