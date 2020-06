Incendio in abitazione, donna muore nel Torinese

(ANSA) - TORINO, 27 GIU - Una donna di 46 anni è morta la scorsa notte nella sua abitazione di Beinasco, nel Torinese, a causa di un incendio. Eliana Rozio è deceduta per l'inalazione di fumi tossici provocati dal rogo scoppiato nel suo appartamento, in cucina, intorno all'1.30. Sul posto i carabinieri e il 118, che ha constatato il decesso. Secondo una prima ricostruzione dell'Arma, l'incendio si è autoestinto, ma i fumi avrebbero provocato la morte della donna, che avrebbe tentato di spegnere le fiamme ed è stata trovata in cucina.

Ancora incerte le cause che hanno scatenato le fiamme: potrebbe essersi trattato di un cortocircuito, forse del frigorifero.

(ANSA).