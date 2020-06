Nova Coop, in crescita ricavi a oltre 1 mld e utile netto

(ANSA) - TORINO, 26 GIU - Via libera al bilancio di Nova Coop, a cooperativa dei consumatori con 64 punti vendita in Piemonte e alta Lombardia, che ha chiuso il 2019 con una crescita dei ricavi a 1,063 miliardi di euro e dell'utile a 13,7 milioni di euro, trainato da risultati commerciali oltre le attese della rete super, iper e carburanti. Fatturato consolidato a 1,54 miliardi di euro. Hanno partecipato alla discussione e alla votazione del bilancio oltre 30 mila soci. In previsione di un esercizio 2020 fortemente influenzato dall'emergenza Covid-19, Nova Coop ha deliberato di portare a 45 milioni di euro la dotazione del fondo rischi aziendale Le vendite lorde sono state generate per oltre 989 milioni di euro dalla rete di supermercati e ipermercati, per 81 milioni dalle stazioni a marchio Enercoop di Pinerolo, Biella, Cuneo e Vercelli e per 2 milioni dai canali di vendita Drive ed e-commerce. Fiorfood, il concept store di Torino in Galleria San Federico, ha chiuso il quarto anno di attività con un fatturato stabile di 5,4 milioni. E' stato aperto il nuovo superstore a Giaveno (Torino), è stata avviata l'esperienza pilota di consegna della spesa a domicilio a Torino e comuni limitrofi ed è stata inaugurata una seconda stazione di ritiro del servizio Drive nel capoluogo piemontese.

"L'ottimo risultato del 2019 è frutto di un'impostazione rigorosa, improntata a un'attenta gestione commerciale e finanziaria e a una condotta prudente, nell'ottica di costruire una Cooperativa solida e capace di affrontare con sicurezza anche eventi fortuiti, come l'emergenza sanitaria. La positività dei risultati economici si deve anche all'impegno costante di tutti i lavoratori", sottolinea il presidente Ernesto Dalle Rive. (ANSA).