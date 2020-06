Calcio: Torino; Zaza acciaccato, Longo cambia tridente

(ANSA) - TORINO, 26 GIU - Dovrebbe comunque partire per Cagliari, ma Simone Zaza non figurerà tra gli undici di partenza granata contro i sardi, domani alle 19.30: l'attaccante, infatti, ha un fastidio muscolare per il quale si impone prudenza. Già contro l'Udinese aveva sentito qualche dolore, tanto da essere uscito a un quarto d'ora dalla fine, e anche in questi giorni di lavoro al Filadelfia ha preferito non forzare.

Di conseguenza, Moreno Longo non lo rischierà, ma pensa comunque al tridente: insieme a Edera e Belotti sta studiando di avanzare Berenguer sulla linea degli attaccanti, mentre sulla fascia sinistra a centrocampo il favorito è Aina. (ANSA).