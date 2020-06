Raccolta fondi potenzia laboratori Città Salute

(ANSA) - TORINO, 23 GIU - La campagna Insieme in Prima Linea di Fondazione Ricerca Molinette Onlus segna un altro importante traguardo: dopo aver contribuito, nella prima fase dell'emergenza Coronavirus, all'acquisto di dispositivi di protezione individuale e caschi per ventilazione polmonare, concorrerà ora a potenziare il laboratorio di Microbiologia e Virologia di Città della Salute e della Scienza.

Grazie al contributo della Fondazione saranno acquistati strumenti e tecnologie utili a potenziare il laboratorio. "Si tratta di un'iniziativa importante per sostenere l'attività diagnostica e di ricerca sul Coronavirus in cui io ed il mio staff siamo quotidianamente impegnati - spiega Rossana Cavallo, direttrice del laboratorio -. Le ricerche ci consentiranno di conoscere in maniera approfondita il virus e la sua diffusione, contribuendo a prepararci adeguatamente a fronteggiare l'eventuale emergenza di future epidemie e pandemie". "Abbiamo lavorato a fianco della Direzione di Città della Salute e della Scienza e il frutto di questo sforzo congiunto è tangibile - aggiunge il presidente della Fondazione, Massimo Segre -. Il progetto che potenzierà il laboratorio contribuirà a preservare la salute della nostra comunità".

Il fondo 'Insieme in Prima Linea' resterà attivo per accogliere contributi liberali anche in futuro. Va ad aggiungersi a quelli già esistenti a favore dei numerosi progetti di ricerca che la Fondazione sostiene all'interno di Città della Salute. (ANSA).