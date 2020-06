Bonucci, vittoria fondamentale, si è parlato troppo

(ANSA) - ROMA, 22 GIU - "Vincere qui è stato fondamentale, anche per ritrovare quella 'spinta'". Così Leonardo Bonucci, intervistato da Sky Sport dopo la conclusione di Bologna-Juventus. "In questi giorni si è parlato troppo- dice ancora Bonucci -, noi dobbiamo fare quadrato e rispondere sul campo come abbiamo fatto questa sera. Dopo la finale di Coppa ci siamo parlati, e confrontati tutti insieme. E poi abbiamo indicato una strada"i (ANSA).