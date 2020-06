Passeggiata No Tav al cantiere, via estate 'resistenza'

(ANSA) - TORINO, 21 GIU - Alcune decine di persone si sono ritrovate questo pomeriggio in Val Susa per una passeggiata no Tav al cantiere della Torino-Lione, con partenza da Giaglione.

Da oggi alle 14 è stato indetto dagli attivisti un presidio permanente dei Mulini: "Proprio perché sappiamo che fermare il Tav è possibile e oggi come ieri tocca a noi - si legge su notav.info, sito web di riferimento del movimento - abbiamo lanciato un appello per un'estate che ci vedrà mobilitati sul territorio valsusino in un'attenta opera di monitoraggio e Resistenza ad ogni tentativo da parte del sistema Tav di distruggere ed attaccare il nostro territorio". (ANSA).