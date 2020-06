Online eflor, piattaforma per appassionati e vivaisti

(ANSA) - TORINO, 18 GIU - E' online eflor (www.eflor.it), la prima piattaforma floreale italiana, creata da Flor per mettere in contatto tutti gli appassionati del verde con gli esperti del settore e i florovivaisti.

eflor vuole essere un luogo di cultura del verde. Navigando al suo interno sarà, infatti, possibile curiosare tra le numerose tipologie di piante, approfondirne le differenti proprietà e caratteristiche scientifiche, saperne di più grazie a delle utilissime "istruzioni per l'uso" e scegliere le tipologie più adatte da acquistare in base alle proprie esigenze e ai desideri. Sarà anche, uno strumento di aiuto per tutti i florovivaisti (al momento sono 30 selezionati in tutta Italia ma sono destinati a crescere nei prossimi mesi), settore particolarmente colpito dalla crisi, perché offre loro una vetrina importante e nuove occasioni per farsi conoscere a un più ampio pubblico, oltre che un ulteriore canale di vendita attraverso l'e-commerce. Ogni vivaista ha, infatti, uno spazio riservato all'interno del quale potersi presentare, raccontare la propria storia, descrivere e mostrare le proprie eccellenze.

Domenica 28 giugno Flor tornerà in piazza per una versione "ridotta" dal nome "Agriflor". L'appuntamento è con una trentina dei migliori vivaisti piemontesi e con i produttori agricoli in piazza Vittorio Veneto per l'intera giornata. (ANSA).