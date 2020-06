Coronavirus, 24 positivi e 335 guariti in più

(ANSA) - TORINO, 04 GIU - Sono 24 i casi positivi al Coronavirus in più rispetto a ieri nel bollettino quotidiano dell'Unità di crisi regionale. Otto derivano da tamponi eseguiti nelle rsa, altri 6 sono di persone asintomatiche. I decessi comunicati oggi sono 12, di cui nessuno, al momento, registrato oggi: il totale dall'inizio della pandemia è di 3910 vittime.

Si aggiungono 335 altri guariti - il dato complessivo è di 19502 - mentre altri 2790 pazienti sono considerati in via di guarigione. I ricoverati in terapia intensiva negli ospedali piemontesi sono 43, uno in meno rispetto a ieri.; negli altri reparti 808 (- 33).

Le persone in isolamento domiciliare sono 3.705 I tamponi diagnostici finora processati sono 331.241, di cui 183.611 risultati negativi. (ANSA).