Fase 2: Juve; Pjanic ricorda obbligo con mascherina griffata

(ANSA) - TORINO, 30 MAG - Mattinata di lavoro alla Continassa per la Juventus. Il tecnico Maurizio Sarri ha diretto una seduta tecnico-tattica, tutti presenti. Miralem Pjanic sui social ha sfoggiato la sua nuova mascherina: è griffata Juventus, con la J bella in vista e bianca su sfondo nero. Il centrocampista bosniaco si è immortalato in una storia su Instagram con il nuovo gadget indossato su naso e bocca per prevenire il contagio da coronavirus, come impone il protocollo sanitario. (ANSA).