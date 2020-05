ADM sventa truffa, sequestrate 100 mila mascherine

(ANSA) - TORINO, 29 MAG - I funzionari dell'Agenzia Dogane e Monopoli (ADM) di Torino, Reparto Antifrode, hanno sequestrato 100 mila mascherine e sventato una truffa ai danni di farmacie del torinese e di una cooperativa che svolge attività di assistenza residenziale per anziani e disabili, convenzionata con la Regione Piemonte e con il Comune di Torino.

Il sequestro è avvenuto grazie ale attività di controllo e monitoraggio un'operazione d'importazione di 100.000 mascherine dichiarate da un imprenditore cinese non Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) e non Dispositivi Medici (DM), ma che sarebbero state rivendute successivamente come chirurgiche.

Gli acquirenti avrebbero acquistato mascherine sprovviste dei previsti requisiti di protezione dal contagio Covid-19 "con gravi ripercussioni sotto l'aspetto sanitario".

L'imprenditore è stato segnalato alla Procura della Repubblica che sta coordinando le indagini, tuttora in corso. (ANSA).