Coronavirus: Ogr, 'nuovo ricovero per uomo dato per guarito'

(ANSA) - TORINO, 24 MAG - "All'ospedale Covid delle Ogr, dove lavoro come volontario in appoggio alla Brigada di medici cubani, un uomo che ha fatto oltre un mese di ospedale, e che dopo 2 tamponi negativi era stato dimesso pochi giorni fa, è stato nuovamente ricoverato per un nuovo tampone positivo". Lo scrive sui social Michele Curto, già consigliere comunale a Torino, in un post dove commenta quanto si è visto in città nel corso della 'movida' di sabato notte.

"Non comprendo - scrive - come si possa riempire le strade senza mascherine, non capire quello che è successo e che può ricominciare, non vedere che certo la pandemia si porta dietro l'isteria, ma che questa catarsi in forma di orgia per le strade senza protezioni è un'offesa ai morti, ai malati, al personale medico".

Quanto al caso del paziente ricoverato per la seconda volta, Curto, parla di "timore fra i sanitari, tutti a cercare di capire e sperare che sia solo un falso risultato di un esame. Il tampone ha i suoi limiti". "Intanto - conclude - nelle strade il virus ringrazia. Non capisco". (ANSA).