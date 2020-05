Furti e truffe ad anziani sacerdoti, 100mila euro il bottino

(ANSA) - VERCELLI, 12 MAG - Sono partite da una rapina in una chiesa di Casale Monferrato (Alessandria) le indagini della Squadra Mobile di Vercelli, che ha smantellato una banda specializzata in furti e truffe ad anziani sacerdoti. Cinque le persone finite ai domiciliari e altrettante quelle denunciate nell'ambito dell'operazione ribattezzata 'Angeli e Demoni'. I colpi nelle chiese delle province di Alessandria, Biella, Torino e Cuneo, e talvolta anche nelle abitazioni dei parroci. Oltre centomila euro il bottino complessivo messo a segno dalla banda, che si occupava anche di riciclaggio di assegni in bianco.

Ai domiciliari sono finiti quattro uomini e una donna, tutti pregiudicati. Tutta l'attività di indagine è stata coordinata e seguita dalla Procura della Repubblica di Vercelli, che sta effettuando ulteriori accertamenti. (ANSA).