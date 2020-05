Fiom: "Per ripresa Fca Melfi determinante filiera trasporti"

(ANSA) - POTENZA, 09 MAG - "Resta determinante, per la garanzia della salute dei lavoratori, la filiera dei trasporti che va garantita a tutti e in sicurezza": Lo ha scritto - in una nota - la Fiom Cgil, evidenziando che "dal primo turno di giovedì 21 maggio" nello stabilimento Fca di Melfi (Potenza) "riprenderanno le produzioni di tutti i modelli realizzati nello stabilimento".

"Questa ripresa - hanno aggiunto i dirigenti del sindacato metalmeccanico - interesserà circa seimila lavoratori che lavoreranno su tre turni, da lunedì a venerdì, con produzioni analoghe a quelle che erano impostate prima della fermata ovvero 335 vetture a turno". (ANSA).