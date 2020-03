Maltempo: freddo si attenua, alta pressione rimonta

(ANSA) - TORINO, 31 MAR - Ancora una giornata fredda e con molte nuvole, ma scarse precipitazioni, oggi, in Piemonte. Da domani l'alta pressione riprenderà vigore e il tempo - prevede Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale) - resterà stabile "almeno fino a venerdì", con un progressivo rialzo dello zero termico che giovedì salirà a 1700-1800 metri, venerdì a 2100.

Nel centro di Torino la minima la scorsa notte è stata di 4.3 gradi, la massima oggi pomeriggio non ha superato gli 8 gradi.

In montagna ancora minime rigide: -8.9 a Giaglione, in valle di Susa (Torino), -12.1 a Ceresole Reale, nel parco del Gran Paradiso, -10. a Macugnaga (VCO), - 7.1 sul Colle Barant, nell'alto Pinerolese. La zona meno fredda è stato l'Alessandrino, con massime oltre gli 11 gradi. (ANSA).