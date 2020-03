Svizzera apre confini, organi per trapianti

(ANSA) - TORINO, 30 MAR - Dalla Svizzera a Torino, nonostante l'emergenza coronavirus. I trapianti aprono i confini chiusi per limitare i contagi. E salvano la vita a due persone, tra cui un bambino.

Tra il 25 ed il 26 marzo i reni di un donatore di 28 anni, deceduto in Svizzera, sono stati offerti alla Rete italiana, e dopo ore di intensi scambi di informazioni tra il Coordinamento svizzero, il Centro Nazionale Trapianti ed il CRT Piemonte, sono stati assegnati ai nostri Centri di Trapianto. Nel cuore della notte un'auto della Città della Salute di Torino ha raggiunto Chiasso e ha preso in consegna gli organi arrivati con un'autoambulanza da Zurigo. I reni sono arrivati alle Molinette, l'Immunogenetica ha effettuato le prove di compatibilità terminate all'alba, per dare il via a due trapianti nella mattinata successiva: uno pediatrico all'ospedale Regina Margherita ed uno ad un giovane adulto alle Molinette. (ANSA).