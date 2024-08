Parigi: lo show per salutare le Olimpiadi. Il passaggio di consegne con Los Angeles - DIRETTA

Al via in uno stade de France gremito di persone la cerimonia di chiusura dei Giochi Olimpici di Paris 2024.



In tribuna, anche il Presidente francese e padrone di casa, Emmanuel Macron e la Première Dame, Brigitte Macron, che ha stretto le mani delle numerose autorità presenti in tribuna. La cerimonia si è aperta con 'Sous le ciel de Paris', 'Sotto al cielo di Parigi', il celebre brano di Edith Piaff, interpretato sotto alla mongolfiera dorata con la fiamma olimpica che brilla da quindici giorni nei Giardini delle Tuileries.

