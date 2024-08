La novità di Mattarella, al Quirinale anche i quarti posti a Parigi

Anche gli azzurri che si sono fermati a un passo dal podio olimpico di Parigi 2024 saranno ricevuti al Quirinale del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, con i medagliati, per la riconsegna del tricolore. E' questa - apprende l'ANSA a Casa Italia da ambienti dello sport - la novità della cerimonia del 23 settembre. Mattarella ha espresso direttamente il suo desiderio al presidente del Coni, Giovanni Malagò, per un'edizione in cui l'Italia ha eguagliato il record di Tokyo (40 medaglie ma due ori in più) e ha collezionato tantissimi quarti posti. Ci sarà dunque, tra gli altri, anche la nazionale di pallavolo maschile.

