Parigi: oro per le azzurre del volley, il 12/o dell'Italia

L'Italia allenata da Julio Velasco è oro nella pallavolo donne a Parigi 2024. In finale le azzurre hanno battuto gli Usa 3-0, infrangendo il tabù della pallavolo italiana che non aveva mai vinto le Olimpiadi.

L'oro dell'Italvolley e' il 12/esimo della spedizione azzurra a Parigi. Si tratta della medaglia n.40, come a Tokyo dove però gli ori erano 10.

L'Italvolley è d'oro ai Giochi di Parigi e scatta la festa in campo. E' un trionfo di tricolori all'Arena Sud: il tecnico argentino è stato portato in trionfo dopo il punto con cui sono state battute le americane campionesse in carica. Un 3-0 senza storia in cui Paola Egonu è stata la star con 22 punti. Sulle note di 'Sarà perché ti amo' si è scatenato tutto il palazzetto.

"Mi ha chiamato poco fa il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per fare i complimenti alle ragazze della pallavolo. Era molto orgoglioso di quello che hanno fatto. Complimenti allargati a tutta la spedizione" Lo ha detto il presidente del Coni, Giovanni Malagò, durante la conferenza stampa di bilancio delle Olimpiadi di Parigi 2024. Mattarella riceverà la delegazione azzurra per la restituzione della bandiera il 23 settembre, alle ore 11, al Quirinale.

"Ancora ci dobbiamo rendere conto di quel che abbiamo fatto, abbiamo perso un solo set, un record in un'Olimpiade. Abbiamo sempre avuto grande 'fuoco' e lucidità, la finale è stata la migliore partita". Così il ct Julio Velasco dopo l'oro olimpico del volley donne. "Sento orgoglio per questa squadra, per lo staff, anche il Coni ci ha messo nelle condizioni ideali, è una vittoria di tutto il movimento, anche dei piccoli club. La pallavolo femminile è per le ragazze quel che il calcio è per i ragazzi. Spero che l'oro dia una spinta, non ci sono abbastanza palestre per tutte le ragazze che vogliono giocare a pallavolo".

L'Italia della pallavolo donne vince l'oro a Parigi 2024, ed allenarla e' Julio Velasco, il ct dell'Italia maschile che perse la finale di Atlanta '96, con quella che fu definita la 'squadra del secolo', e da oggi anche il piu' vecchio ct degli azzurri campione olimpico. L'oro di è il sesto a squadre per l'Italia nella storia delle Olimpiadi, il primo in assoluto per la pallavolo, e arriva 20 anni dopo l'ultimo, il Setterosa di pallanuoto donne ad Atene 2024.

"Le nostre azzurre di pallavolo, giocando una partita impeccabile, tornano a farci sognare con una storica vittoria che conferisce all'Italia il suo dodicesimo oro. Straordinarie! #italvolley". Lo scrive sui social la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.





