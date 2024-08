Errani-Paolini oro storico, Jacobs quinto nei 100

Errani-Paolini oro storico nel doppio femminile, il primo ai Giochi per l'Italia del tennis.

Paltrinieri argento nei 1.500 stile libero: è l'italiano del nuoto più medagliato di sempre.

Argento anche per gli uomini del fioretto, sconfitti in finale dal Giappone.

A Parigi 24 era il giorno dei 100 metri maschili. Jacobs ha difeso l'oro di Tokyo con onore: quinto in 9''85, sei centesimi dal bronzo. Ha vinto lo statunitense Lyles (9''79), al fotofinish sul giamaicano Thomson. Bronzo per l'altro americano Kerley.

Primo oro olimpico nella carriera leggendaria di Djokovic: il serbo ha battuto lo spagnolo Alcaraz in due set. 'Ho dato cuore e anima per questo titolo', ha detto in lacrime.

Tegola per Tamberi: 'Ho la febbre alta e un probabile calcolo renale, ma su quella pedana ci sarò', scrive sui social.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA