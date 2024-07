Senna inquinata, rinviata la gara di triathlon maschile

A causa dell'inquinamento della Senna la gara maschile di triathlon valida per i Giochi Olimpici di Parigi 2024 è stata rinviata. La competizione era in calendario oggi, 30 luglio, ed è stata spostata al 31 luglio, quando si svolgerà anche la prova femminile. Lo ha comunicato l'organizzazione della manifestazione dopo le ultime analisi: le forti piogge cadute venerdì e sabato a Parigi hanno degradato la qualità dell'acqua del fiume, con "valori registrati anche superiori ai limiti accettabili" in "alcuni punti" del percorso.

"Il Coni confida nel comitato olimpico internazionale, garante da sempre della salute degli atleti. Se le autorità competenti riterranno le acque della Senna idonee allo svolgimento delle gare di triathlon e assicureranno le condizioni di sicurezza previste, gli azzurri dell'Italia Team prenderanno parte alle competizioni senza problemi". Il Coni interviene così sul caos per l'acqua inquinata del fiume francese. "L'Italia Team non rilascerà ulteriori dichiarazioni in merito, certo che il Cio assumerà la decisione più giusta a tutela degli atleti, veri protagonisti dei Giochi olimpici". conclude

"Rabbia e delusione" tra i francesi del triathlon

Hanno reagito con "un po' di rabbia e delusione" gli atleti francesi del triathlon all'annuncio del rinvio a domani della prova olimpica maschile prevista oggi a Parigi per la loro disciplina a causa dell'inquinamento della Senna. Come tutti gli altri atleti iscritti, sperano di poter comunque di poter gareggiare tra 24 ore, quando è programma anche la gara femminile.

"Ci crediamo fermamente" ha detto il dt della federazione francese di triathlon, Benjamin Maze, ricordando che venerdì e sabato scorsi è caduto sulla capitale "l'equivalente di due settimane di pioggia", evento che ha causato un forte peggioramento della qualità delle acque del fiume. Già l'allenamento sulla Senna previsto per domenica e ieri aveva dovuto essere annullato e il rinvio della gara maschile era nell'aria. Il triathlon è l'unica disciplina olimpica che deve essere disputata nel fiume, insieme con il nuoto in acque libere, programmato per la prossima settimana.

Olimpionico norvegese del triathlon: 'Sveglio dalle 4'

"Quando ti svegli alle 4.20 per gareggiare alle Olimpiadi, e la gara non c'è...": protesta così per il posticipo della gara di triathlon per la Senna inquinata Kristian Blummenfelt, campione olimpico della specialità a Tokyo 2020. Il norvegese posta la foto del suo volto stravolto dalla levataccia inutile. Intanto è rivolta degli atleti: "Se la priorità è la salute degli atleti - dice il belga Marten van Riel, due bronzi olimpici - la gara doveva essere spostata altrove da tempo. Siamo solo marionette in uno spettacolo di marionette"

