Parigi 24: Fiamingo, superfelice per l'oro e per Paltrinieri

Terzo oro per l'Italia? ''Si, terzo oro e un bronzo per Greg. Ho saputo adesso. Sono superfelice'': dopo la conquista dell'oro nella spada donne a squadre al Grand Palais, Rossella Fiamingo ha esultato così per la vittoria delle azzurre, aggiungendo alla serata magica il bronzo del fidanzato, Gregorio Paltrinieri, negli 800 stile libero.

"Siamo felicissime, incredule, ma ce lo meritavamo - ha aggiunto Fiamingo, all'ANSA - Sapevamo che potevamo farcela ma poi tra il dire e il fare, c'è di mezzo il...Grand Palais!"

