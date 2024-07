Allerta meteo, Attal: 'Situazione monitorata ora per ora'

Il premier francese, Gabriel Attal, ha assicurato che l'evoluzione della situazione meteorologica nella regione di Parigi, dove si stanno svolgendo attualmente le Olimpiadi di Paris 2024, viene ''monitorata ora per ora'' dai servizi specializzati della Francia.

Al momento, ha aggiunto il premier dimissionario citato dal BFMTV, non ci sono ''decisioni di riprogrammazione o rinvio" delle gare previste a fine giornata. Quanto all'ondata di caldo torrido, ''si andrà intensificando nelle prossime ore guadagnando il quadrante nord" del Paese, prima di "calare da domani".

''Invito, in particolare, i più fragili ad essere vigili'', ha aggiunto Attal, mentre gli esperti prevedono l'arrivo di violenti temporali, come spesso accade a Parigi dopo episodi di intenso calore, la cosiddetta 'canicule'. Il rischio di forti piogge principale fattore di inquinamento della Senna, lascia planare un'incognita sulle prove maschili di Triathlon, inizialmente previste per oggi e rinviate a domani a causa di un livello di inquinamento troppo elevato.

I temporali nella regione parigina potrebbero ''essere localmente violenti'', anche se è ancora ''molto difficile'' prevedere con esattezza dove si scaglieranno, riferisce all'agenzia France Presse un esperto de La Chaîne Météo. I cumuli di piogge potrebbero raggiungere tra i 30 e i 50 mm e i venti soffiare fino ad 80 km/h sul alcune zone, il che potrebbe - ma il condizionale è d'obbligo - ''perturbare'' alcune prove olimpiche. Ma è anche possibile che la perturbazione possa risparmiare questa volta la capitale olimpica.



