Calciatori del Campobasso testimonial contro l'abbandono dei cani

Sensibilizzare il pubblico sul tema dell'abbandono degli animali e nel contempo promuovere le adozioni. Testimonial di questa iniziativa alcuni calciatori del Campobasso, società che milita nel girone B della serie C.



Antonio Di Nardo, Sonny D'Angelo e Lorenzo Di Stefano, insieme al mister Piero Braglia, all'allenatore in seconda Mimmo De Simone, al team manager Giacomo Reale e al direttore generale Mario Colalillo, hanno visitato il canile municipale di Santo Stefano.



Una iniziativa nata dalla collaborazione tra la società rossoblù e i volontari del rifugio con lo scopo di lanciare un messaggio forte sul tema. "Siamo estremamente felici e soddisfatte della realizzazione di questo progetto al quale tenevamo molto - hanno detto Chiara Bibbò e Maria Cristina Severino, volontarie del canile di Santo Stefano - ringraziamo il Campobasso FC per averci permesso di dare vita a un'iniziativa unica. Ci auguriamo che il supporto della squadra possa aiutarci a trovare presto una casa per i nostri amici a quattro zampe. La sensibilizzazione è fondamentale, ancora troppi animali vivono in canile, ma meritano amore e accoglienza in famiglia".

Mister Braglia ha sottolineato il valore educativo dello sport. "Siamo felici di essere qui. Uno dei principi fondamentali dello sport è il rispetto: per l'avversario, per le regole, per la vita. Oggi vogliamo dare voce ai diritti degli animali, troppo spesso trascurati".



