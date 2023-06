Spiagge Termoli preferite dal Fratino,qui 28 nidi su 33 molisani

(ANSA) - TERMOLI, 05 GIU - Sono 33 i nidi di Fratino scoperti da Ambiente Basso Molise nel corso del monitoraggio della costa molisana svolto anche quest'anno dai volontari dell'associazione. E' record nel 2023 rispetto alle precedenti stagioni.

Ben 28 sono stati trovati sul lungomare nord di Termoli che diventa la spiaggia prediletta dal piccolo limicolo per la nidificazione, indicatore di un ambiente pulito. Non a caso è tra gli indicatori per ottenere la Bandiera blu, tornata proprio quest'anno a sventolare sulla costa termolese.

Sono, invece, 88 le uova schiuse, 23 i nati accertati e 6 quelli che hanno preso il volo. "E' sicuramente un buon anno - dichiara Luigi Lucchese, presidente di Ambiente Basso Molise - L'arenile nord si conferma quello con più nidi complice anche la tranquillità del luogo dovuta all'assenza di villeggianti che, quest'anno, non hanno potuto usufruire a maggio della spiaggia a causa del maltempo. Un nido però è stato distrutto dai mezzi meccanici durante la pulizia della spiaggia". (ANSA).