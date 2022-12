Ordigni inesplosi in palazzo, chiusa strada in centro Campobasso

(ANSA) - CAMPOBASSO, 16 DIC - Alcuni ordigni inesplosi, la cui natura non è stata ancora chiarita, sono stati trovati nella tarda mattinata in un'abitazione di via Conte Verde al centro di Campobasso. A scoprirli è stato un uomo che stava liberando l'appartamento, ora di proprietà del Demanio. La palazzina dove si trova l'abitazione e altri tre edifici adiacenti sono stati evacuati, ai commercianti è stato chiesto di chiudere i negozi della zona e tutta la strada è stata interdetta a pedoni e auto.

Sul posto Vigili del fuoco, Carabinieri e Polizia municipale, in attesa dell'arrivo degli artificieri per capire in che modo intervenire. (ANSA).