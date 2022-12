Locazioni, 3,1 mln euro a Comuni per sostenere costi famiglie

(ANSA) - CAMPOBASSO, 09 DIC - "Mettere in campo tutte le forze per contrastare fenomeni di disagio sociale dovuti spesso dalle difficoltà economiche di nuclei familiari più deboli, significa agire concretamente sul benessere del territorio per favorire la pace sociale della comunità molisana che ancora vanta un target di tranquillità abitativa abbastanza elevato".

Lo ha detto il sottosegretario alla presidenza della Giunta regionale del Molise Roberto Di Baggio, in relazione alla somma stanziata dall'Ente per il 2022, circa 3,1 milioni di euro, a favore dei Comuni per sostenere i costi di locazione delle abitazioni da parte delle famiglie più in difficoltà.

"La casa è considerata, da sempre e a giusta ragione - ha aggiunto - un diritto innegabile per una famiglia, il primo nucleo della società civile, dove si costruiscono le basi per i rapporti umani, sociali e professionali e garantire questo diritto è un dovere della pubblica amministrazione e della buona politica". (ANSA).