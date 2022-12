Inquinamento Piana Venafro, conclusa indagine Procura Isernia

(ANSA) - ISERNIA, 07 DIC - Inquinamento nella Piana di Venafro (Isernia): il Procuratore di Isernia rende noti i risultati di quattro anni di indagini. Carlo Fucci ha convocato una conferenza stampa, per venerdì 9 dicembre, in cui parlerà anche della "proposta di protocollo alle autorità competenti per il rilevamento di dati utili ai fini giudiziari e della tutela della salute pubblica, nonché per l'implementazione del registro dei tumori nella Provincia di Isernia".

L'area in questione è stata oggetto anche di uno studio epidemiologico condotto dal Cnr di Pisa, terminato a luglio scorso con la presentazione dei dati che avevano evidenziato un eccesso di rischio per le malattie cardiovascolari nelle aree più esposte a PM 2,5, e dati solo descrittivi per l'incidenza tumorale perché il Registro regionale è fermo al 2013. (ANSA).