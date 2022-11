Consiglio Molise, sospendere valutazione Piano sanitario

(ANSA) - CAMPOBASSO, 08 NOV - Si sono conclusi nella tarda serata di ieri i lavori del Consiglio regionale del Molise riunito in seduta monotematica sulla Sanità. L'assemblea, dopo un'ampia valutazione di due mozioni, presentate e successivamente ritirate, rispettivamente dal M5s e dai consiglieri di centrodestra, Michele Iorio, Salvatore Micone, Gianluca Cefaratti e Aida Romagnuolo, relative al Programma operativo sanitario (Pos) 2022-2024, ha approvato con 11 voti a favore e 7 astenuti un nuovo atto di indirizzo.

Il documento, considerato che in sede di discussione consiliare sono emerse utili osservazioni e suggerimenti sulla bozza del Pos inviato ai Ministeri affiancanti per la preventiva valutazione (il Molise è in Piano di rientro), e valutato che si rende necessario che il Commissario ad acta per la Sanità e presidente della Regione, Donato Toma, valuti e faccia valutare dal Tavolo tecnico interministeriale e ulteriormente in sede politica le osservazioni pervenute dagli stakeholders del territorio, impegna il governatore a "chiedere ai Ministeri competenti di sospendere la valutazione del Pos, comunicare ai Ministeri competenti l'apertura di un confronto istituzionale e politico con il Governo e con il Consiglio regionale sulla bozza del Pos già inviato e di trasmettere gli esiti ai Dicasteri competenti al termine del confronto". (ANSA).