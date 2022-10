S. Giuliano Puglia: Capo Vvf, giorno dolore per i pompieri

(ANSA) - ROMA, 31 OTT - "Oggi il ricordo va a quelle vite perse in un attimo nel crollo della scuola. È un giorno di dolore per tutti i vigili del fuoco, che operarono senza sosta riuscendo a strapparne molte altre alla morte". Lo dice il capo del Dipartimento dei Vigili del Fuoco Laura Lega a vent'anni dal crollo della scuola Jovine a San Giuliano di Puglia in cui morirono 27 bambini e una maestra, ricordando che in quell'occasione i pompieri riuscirono a salvare oltre 30 persone rimaste sotto le macerie.

Tra Molise e Puglia in quei giorni operarono 600 vigili del fuoco con oltre 150 mezzi provenienti dal Lazio, Abruzzo, Campania, Puglia, Marche, Umbria, Calabria, Basilicata. Furono numerosi i crolli a Castellino sul Biferno e a Bonefro, ma quello della scuola Francesco Jovine resta il più tristemente noto. "A fine emergenza - ricorda Guido Parisi, capo del Corpo nazionale - i vigili del fuoco portarono a termine oltre 4.100 interventi, fra operazioni di soccorso, di verifica e messa in sicurezza di strutture pericolanti, di demolizione, di supporto alla popolazione con il recupero di beni primari dagli edifici danneggiati". (ANSA).