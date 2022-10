Unimol, Valerio Barbieri confermato direttore generale

(ANSA) - CAMPOBASSO, 26 OTT - Valerio Barbieri, direttore generale in carica dal 2016, è stato confermato al vertice gestionale dell'Università degli Studi del Molise. Nella seduta di oggi il Consiglio di Amministrazione, su proposta del rettore, previo parere favorevole espresso dal Senato Accademico, ha conferito all'unanimità, l'incarico di Direttore Generale fino al 30 aprile 2027. L'unanime riconferma espressa dagli attuali Organi di Governo, nella rinnovata composizione, rappresenta una chiara testimonianza del livello di qualità del lavoro avviato sin dal 2016 e dei risultati raggiunti nel corso dei suoi precedenti mandati. Il rinnovo della fiducia a Barbieri delinea anche un percorso di continuità e solidità manageriale per affrontare le nuove sfide all'orizzonte.

"La scelta di proporre la conferma dell'incarico a Barbieri per il prossimo quadriennio - ha precisato il rettore Luca Brunese - è legata al bisogno di dare continuità all'eccellente lavoro svolto in tutti questi anni, caratterizzati, peraltro, da una lucida e proficua azione di superamento delle criticità, non ultime quelle derivate dalla pandemia, e della straordinaria capacità di rendere operative in pochissimo tempo le strategie messe in essere dagli Organi di Governo dell'Ateneo. Competenza e professionalità sono i valori maturati nel corso di più di venticinque anni di carriera amministrativa e dirigenziale e a disposizione dell'Ateneo" ha concluso Brunese.

"Prima di ogni altra cosa desidero ringraziare il rettore e i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Senato Accademico - ha detto Barbieri - per il rinnovo unanime della fiducia non solo nella mia persona, ma verso tutto l'operato del Personale tecnico-amministrativo che mi ha accompagnato in questi anni con professionalità e dedizione al lavoro. È un senso di responsabilità e di appartenenza che quotidianamente continuerò a perseguire con la consapevolezza di condividere passione ed entusiasmo con l'insostituibile contributo di professionalità della componente amministrativa e il prezioso supporto del corpo docente e della comunità studentesca. È quest'ultima, d'altronde, la ragion d'essere del nostro operato". (ANSA).