Rifiuti, Campobasso, differenziata supera quota 50 per cento

(ANSA) - CAMPOBASSO, 13 OTT - La percentuale della raccolta differenziata a Campobasso supera per la prima volta quota 50 per cento, attestandosi al 53,2% a settembre. E' uno dei dati più significativi forniti dal Comune di Campobasso nel corso di una conferenza stampa tenuta dall'assessore all'Ambiente Simone Cretella insieme ai rappresentanti della Sea, società che gestisce la raccolta dei rifiuti in città. Significativi anche i dati relativi alla quantità totale dei rifiuti prodotti e raccolti nel capoluogo da gennaio a settembre, dati che registrano un calo di oltre 500 tonnellate rispetto al 2021.

Diminuisce anche la produzione di Secco residuo (rifiuti indifferenziati), 922 tonnellate in meno rispetto allo scorso anno. C'è infine un generale aumento dei rifiuti differenziati e avviati a riciclo, con un incremento di 136 tonnellate dei rifiuti organici raccolti fino a settembre. "Questi risultati attestano che siamo sulla strada giusta e offrono a noi azienda operativa e ai cittadini, utenti finali, la motivazione necessaria per proseguire il percorso intrapreso - ha sottolineato l'Amministratore unico di Sea, Stefania Tomaro - La diminuzione della quantità totale dei rifiuti, la riduzione del secco residuo portato in discarica e l'incremento della percentuale di raccolta differenziata sono risultati che incidono positivamente sulla qualità ambientale della città e attestano la qualità del lavoro svolto, in particolare dei cittadini che, probabilmente, attendevano da tempo un conforto numerico rispetto alle azioni svolte".

L'assessore Cretella ha aggiunto: "La nostra città, con l'avanzamento del progetto di estensione della raccolta differenziata, ha finalmente fatto un fondamentale passo avanti di civiltà e il completamento del sistema di raccolta differenziata permetterà a breve a tutti di differenziare correttamente i rifiuti. Con l'avvio della 'porta a porta' Campobasso è finalmente uscita dalla palude degli ultimi posti in classifica nazionale; dal 2019 a oggi abbiamo doppiati i dati che si attestano ora a percentuali in costante crescita con ottime possibilità di miglioramento". (ANSA).