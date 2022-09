Comune Termoli partner dell'Interreg "Recon"

(ANSA) - TERMOLI, 26 SET - Il Comune di Termoli è partner del progetto "Recon" (Re-valuation of Cultural-Heritage, Knowledge and Opportunity Network), finanziato nell'ambito del Programma Interreg Ipa Cbc Italy - Albania - Montenegro. Nell'ambito del programma, l'Amministrazione termolese organizza il workshop "Cohesion of Contemporary Art and Film Cultural Heritage", sull'importanza del patrimonio cinematografico storico e del suo valore come materiale per la realizzazione di opere d'arte contemporanea.

Il progetto, che vede tra gli altri partner la Cinemateca Montenegrina, l'Archivio Storico Cinematografico d'Albania e la Fondazione Apulia Film Commission, mira al recupero del patrimonio storico cinematografico di Albania e Montenegro e alla sua valorizzazione su moderne tecnologie e piattaforme digitali.

Il workshop vedrà un panel di esperti e artisti al Circolo Vela Surf di Termoli, il 28 e 29 settembre 2022. Parte del progetto è una mostra "Recon-netting" con la proiezione dei film di 4 artisti: Dario Hurini, Una Jovovic, Tamara Pavicevic e Enxhi Noni con una serie di immagini fotografiche tratte dalle pellicole stesse. La rassegna artistica, gratuita, si terrà al Castello Svevo, dall'1 al 7 ottobre prossimi.