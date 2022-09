Truffa anziana e le sottrae 28mila euro, denunciato

(ANSA) - CAMPOBASSO, 23 SET - La Guardia di Finanza di Larino (Campobasso) al termine di un'indagine coordinata dalla locale Procura ha scoperto una truffa da 28mila euro ai danni di un'anziana. I militari hanno denunciato un uomo che dopo aver falsificato alcuni documenti, sui quali aveva riprodotto anche i loghi di una compagnia assicurativa, aveva fatto credere alla sua vittima di poter beneficiare di un vantaggioso investimento e per questo si era fatto consegnare diverse somme di denaro per un totale di 28mila euro.

"Questa attività - evidenziano le Fiamme Gialle in una nota - si inserisce nella mission istituzionale del Corpo, in stretta sinergia con l'Autorità giudiziaria, finalizzata alla tutela del cittadino, con particolare attenzione alle fasce più deboli, come le persone sole e anziane, anche attraverso il sequestro dei proventi illeciti in capo a chi pone in essere simili comportamenti illegali". La Finanza infine lancia un appello ai cittadini invitandoli "a interessare, comunque, istituzioni e forze di polizia, ogni qualvolta ci siano situazioni strane o non convincenti, ancora di più quando sono coinvolte le persone più anziane". (ANSA).