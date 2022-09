Molisana morta in Bulgaria, famiglia arrivata in ospedale

(ANSA) - CASACALENDA, 17 SET - "Ti lascio volare Angelo mio". Così la madre di Angela, la diciannovenne di Casacalenda morta in un incidente stradale in Bulgaria, su facebook: la donna ha raggiunto l'ospedale a Stara Zagora per l'ultimo saluto alla figlia. La ragazza si trovava con un'amica di Tavenna (Campobasso), Denise, e altri due ragazzi per una vacanza di qualche giorno nel Paese dell'Est Europa.

La salma della ragazza, ieri, è stata sottoposta ad autopsia ed entro qualche giorno tornerà a Casacalenda. Sulle circostanze del decesso sono ancora molti i punti da chiarire per la famiglia della giovane, affranta dal dolore.

Intanto stanno bene sia l'amica Denise che gli altri due ragazzi della comitiva. La famiglia della 23enne di Tavenna ha raggiunto l'ospedale riabbracciando Denise dopo le ore di angoscia e paura vissuta.

Le due ragazze erano partite martedì scorso; nella notte tra mercoledì e giovedì è accaduto l'incidente stradale che ha sconvolto le loro vite, di ritorno dal confine turco che avevano cercato di attraversare senza però riuscirci.

Il sindaco di Casacalenda Sabrina Lallitto è in stretto contatto con l'ambasciata insieme al primo cittadino di Tavenna Cirulli e dichiarerà lutto cittadino per il giorno del funerale che è ancora da stabilire. (ANSA).