Giorgetti, fino ad aumenti energia eravamo in forte crescita

(ANSA) - TERMOLI, 09 SET - "Le cose andavano bene perché l'Italia era la prima o la seconda in Europa per crescita economica fino a quando non è arrivata questa tormenta dell'energia che pone una grande sfida". Così il Ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti questa mattina a Termoli parlando del Governo Draghi e del lavoro svolto.

"Ed è una grave sfida anche per il prossimo Governo perché l'Italia è un paese priva di fonti energetiche, trasformatrice che ha bisogno di tanta energia per poter in qualche modo trasformare il prodotto. Oggi la vera sfida è l'emergenza per ridurre le bollette alle famiglie e alle imprese" ha concluso.

(ANSA).