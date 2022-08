Calcio:Campobasso,chiediamo scusa ma pronti a ripartire da D

(ANSA) - CAMPOBASSO, 27 AGO - "Inutile sottolineare come ci aspettassimo un esito diverso. Abbiamo combattuto fino all'ultimo secondo per provare a difendere quanto conquistato sul campo. Purtroppo non è bastato. Il verdetto ci addolora e siamo dispiaciuti perché una città e una regione perdono un patrimonio importante quale è un club di calcio professionistico. Di questo chiediamo scusa". Lo afferma la società del Campobasso Calcio all'indomani della definitiva esclusione dal prossimo campionato di Serie C.

"Ora, però - prosegue la nota pubblicata sui social -, non possiamo più tornare indietro. Dobbiamo guardare avanti.

Sappiamo che il sindaco ha effettuato nei giorni scorsi una manifestazione d'interesse per individuare imprenditori disposti a ripartire dalla D ma che non ci sono state adesioni. Al primo cittadino abbiamo comunicato che questa società, così come già formalizzato in via subordinata nei vari gradi di giudizio, è pronta a chiedere l'ammissione in sovrannumero al massimo campionato dilettantistico, sulla scorta anche di quanto avvenuto la scorsa stagione ad esempio con Casertana e Sambenedettese, iscritte con la stessa matricola". I vertici rossoblù quindi concludono: "Siamo consapevoli che non dipenda solo da noi, ma con l'aiuto delle istituzioni siamo pronti a fare la nostra parte per garantire un campionato nazionale a Campobasso e provare magari a riconquistare quanto prima la serie C. Un ultimo passaggio, oltre che un ringraziamento, lo meritano le 700 persone che avevano già rinnovato l'abbonamento: a breve comunicheremo le modalità di rimborso, lasciando comunque la possibilità a chi vorrà, in caso ovviamente di serie D, di confermare la tessera con ulteriori promozioni". (ANSA).