Ferragosto: pienone su spiagge Molise, aumenti controlli

(ANSA) - TERMOLI, 15 AGO - Pienone sulle spiagge della costa molisana e tutto esaurito in molte strutture ricettive del litorale. Turisti italiani e stranieri hanno affollato Termoli e le località limitrofe per trascorrere la ricorrenza dell'Assunta al mare.

In mille sono salpati oggi dal porto di Termoli alla volta delle Isole Tremiti a bordo di tre imbarcazioni: l'isola di Capraia, Il traghetto veloce Tremiti Jet e Zenit.

Aumentati i controlli sulle strade e sulle spiagge da parte delle forze dell'ordine. Carabinieri, Polizia di Stato con Polstrada, Guardia di Finanza, Vigili urbani sono impegnati nei pattugliamenti. La Capitaneria di porto per le giornate "clou'" dell'estate ha predisposto 4 unità navali per le coste molisane e dell'Arcipelago delle Isole Tremiti con l'area Marina Protetta.

"In queste intense giornate, ci sono 20 donne e uomini della Guardia costiera che pattuglieranno il mare e il litorale monitorando il corretto esercizio delle attività diportistiche e balneari a cui si aggiunge il personale presente nelle sale operative attive 24 ore su 24 - spiega il Comandante del porto Amedeo Nacarlo -. Una presenza costante e discreta la nostra per agevolare e rendere sicure le vacanze dei tanti turisti che hanno scelto le spiagge e il mare del Molise e delle Isole Tremiti quale meta privilegiata per il loro soggiorno estivo".

