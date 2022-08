Vaccini:Molise;700mila somministrazioni,4/a dose non decolla

(ANSA) - CAMPOBASSO, 13 AGO - In Molise superate le 700mila dosi di vaccino anti covid somministrate. Nel dettaglio in quasi 20 mesi (la campagna vaccinale è iniziata a gennaio dello scorso anno) sono state somministrate in regione 705mila dosi su una popolazione di circa 290mila abitanti. Nelle ultime settimane la media delle somministrazioni quotidiane è di circa 100 vaccini al giorno. Stenta a decollare la quarta dose tra gli over 60. Ad oggi sono 13.830 i molisani appartenenti a questa fascia di età che l'hanno ricevuta, un dato molto basso se si considera che in regione gli over 60 che si sono fatti somministrare la terza dose sono stati più di 82mila. (ANSA).