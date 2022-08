Campomarino, report primo semestre, qualità dell'aria ok

(ANSA) - CAMPOMARINO, 11 AGO - Il Comune di Campomarino presenta il report del primo semestre di rilevazioni sulla qualità dell'aria, nessun giorno in 'fascia rossa' e solo in poche giornate invernali è stata raggiunta la 'fascia gialla'. A dicembre 2021 l'Amministrazione municipale si è affidata a "Wiseair" per monitorare il territorio. I dati raccolti dai tre sensori installati dalla società in via San Benedetto, via Sandro Pertini e via Kennedy hanno permesso di verificare la qualità dell'aria in tempo reale e ottenere analisi complete sull'andamento delle concentrazioni inquinanti in tutto il primo semestre.

Sono state rilevate temperatura, umidità relativa e concentrazione di particolato atmosferico: PM10, PM4, PM2.5, PM1. "Siamo soddisfatti dei risultati eccellenti - fanno sapere dall'Amministrazione comunale - soprattutto in base a quanto rilevato dal sensore in Via Sandro Pertini, in area molto vicina alla zona industriale. E' possibile osservare dal grafico che, nonostante i mesi invernali siano quelli in cui generalmente si registrano picchi più alti di concentrazioni, a Campomarino non è stato registrato alcun giorno in fascia rossa e solo una piccola percentuale delle giornate invernali ha raggiunto la fascia gialla. Entro la fine di quest'anno implementeremo il servizio con un ulteriore sensore, per un totale di 4, per una rilevazione ancora più puntuale e accurata. Questo dato statistico dell'aria pulita è importante anche per continuare a garantire il riconoscimento della Bandiera Blu 2023". (ANSA).